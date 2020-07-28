Скончался бывший муж Наргиз

Композитор и бывший муж певицы Наргиз Руслан Шарипов скончался 28 июля в возрасте 53 лет. Как передает upl.uz. со ссылкой на приближенных артиста, причиной смерти Шарипова стал инсульт.

Руслан Шарипов был заслуженным артистом Узбекистана, участником и создателем популярных узбекских групп «Байт» и «Болалар», выступал композитором групп Setora, «Шахзод» и «Хужа».

Шарипов был первым мужем Наргиз, в браке с которым она прожила недолго. Как рассказывала певица, мужчина изменил ей, когда она уехала на обследование во время беременности. От композитора у Наргиз есть дочь Сабина.

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