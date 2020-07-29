Жители Астраханской области столкнулись с необычной проблемой — их деревни оккупировали верблюды.

Животные нападают на людей, громят постройки и уничтожают урожай. Руководит парнокопытной бандой вожак по кличке Бура. Линар Гинатуллин выслушал пострадавших.

«Вон они ходят. Трубы сейчас свалят опять. Вот это вот все разломали они. Вон их сколько, целые кучи».

Эти корабли пустыни теперь такая же достопримечательность Астраханской области, как томаты, арбузы и черная икра. Верблюды свободно передвигаются по улицам, круша все на своем пути.

«А вот так ломаются газовые трубы. И мы потом сидим без газа».

Автомобилисты в темное время суток сидят по домам. Боятся попасть под копыта гигантских животных.

Да что там машины! Этот двугорбый решил потягаться с поездом. На сигналы машиниста не реагировал и сорвал график движения по железной дороге. Верблюды, вес которых может доходить до тонны, здесь держат в страхе целые поселки.

«Это реально страшно, они по два с половиной метра. И они когда рядом стоят, не знаешь что делать. Человек ходил на кладбище, прибежал потом в одном нижнем белье. Потому что убегал от верблюдов. Не так посмотрел на маленького верблюжонка. Пока не закончится это все несчастным случаем, никто не среагирует», — рассказывает местная жительница Елена Бахметьева.

Терпению людей пришел конец. Астраханцы потребовали от властей наказать хозяина парнокопытных дебоширов.

«У нас есть такой гражданин — Серебряков Юрий Степанович. Он у нас держит верблюдов. Сейчас у него где-то 58-60 голов …. Сейчас уже на него составлено шесть административных правонарушений. В том году тоже составляли. Каждый год составляем на него протоколы. Больше мы ничего не можем сделать, что входит в наши полномочия», — говорит ио главы администрации Надежда Кузнецова.

Владелец «кораблей пустыни» претензии игнорирует и на связь с журналистами не выходит. Со слов соседей, 80-летний пенсионер утверждает: его верблюды требуют свободы и держать в загоне он их не собирается.

«Один из жителей у нас с ним поговорил. Имел такую возможность. Он говорит — не надо сажать на улице и в палисадниках растения. Ни туи, ни сосны, ни ели. Они очень любят колючие деревья. Поэтому вы сами виноваты, что посадили там», — говорит Валентина Щитинкина.

В районной администрации проблему перекладывают на сельсоветы. Якобы, они сами должны отлавливать распоясавшихся животных. Но это не лошади, их просто так не поймаешь. Если только усыплять, грузить краном и отправлять обратно к хозяину. Но ресурсов на это у сельчан разумеется нет. Вот и правит стадом верблюжий вожак.

«Дело в том, что он ходит, следит за ними. Но вопрос заключается в том, что старший самец — Бура. Выгоняет молодых, чтобы не было конкуренции у него. Вот эта молодежь, нам здесь и творит», — поясняет Владимир Панфилов.

С жалобой на такие порядки граждане обращаются в прокуратуру. А та обещает прийти к верблюдам и их свободолюбимову владельцу с проверкой.