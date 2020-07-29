Две трети заинтересованных в трудоустройстве россиян сталкиваются с обманом

Две трети россиян заинтересованных в трудоустройстве сталкиваются с обманом. Об этом «Известиям» сообщили специалисты одного из крупнейших порталов поиска вакансий.

По данным проведенного исследования обещанная работодателями зарплата на поверку оказывается меньше, а круг обязанностей шире. График, соцобеспечение и ежегодный отпуск в реальности тоже могут сильно отличаться от озвученного на собеседовании.

Что называется «пыль в глаза» новичкам чаще всего пускают кадровики госслужбы, автомобильного бизнеса и сферы торговли. А вот самыми честными, назвали менеджеров по персоналу IT-компаний и предприятий добывающей отрасли.