Две трети заинтересованных в трудоустройстве россиян сталкиваются с обманом

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Зачастую обещанная работодателями зарплата оказывается меньше, а круг обязанностей шире.

Фото, видео: ТАСС / Денис Гришкин, 5-tv.ru

Две трети россиян заинтересованных в трудоустройстве сталкиваются с обманом. Об этом «Известиям» сообщили специалисты одного из крупнейших порталов поиска вакансий.

По данным проведенного исследования обещанная работодателями зарплата на поверку оказывается меньше, а круг обязанностей шире. График, соцобеспечение и ежегодный отпуск в реальности тоже могут сильно отличаться от озвученного на собеседовании.

Что называется «пыль в глаза» новичкам чаще всего пускают кадровики госслужбы, автомобильного бизнеса и сферы торговли. А вот самыми честными, назвали менеджеров по персоналу IT-компаний и предприятий добывающей отрасли.

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