В Иркутской области неравнодушная семья подарила мальчику с ДЦП и его маме поездку на море

Восьмилетний Ваня Суров из Усть-Кута в Иркутской области с самого детства мечтал побывать на Черном море. Ваня — особенный ребенок — у него детский церебральный паралич.

Но подарить сыну отдых на юге, мама, которая воспитывает мальчика-инвалида одна, не могла. И вот сейчас мечта ребенка сбылась. Кто помог ему отправиться в свое главное путешествие в жизни узнал корреспондент МИЦ «Известия» Александра Невдах. Подробности в репортаже.