В Иркутской области неравнодушная семья подарила мальчику с ДЦП и его маме поездку на море
Мечта восьмилетнего ребенка с ограниченными возможностями исполнилась благодаря землякам.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Восьмилетний Ваня Суров из Усть-Кута в Иркутской области с самого детства мечтал побывать на Черном море. Ваня — особенный ребенок — у него детский церебральный паралич.
Но подарить сыну отдых на юге, мама, которая воспитывает мальчика-инвалида одна, не могла. И вот сейчас мечта ребенка сбылась. Кто помог ему отправиться в свое главное путешествие в жизни узнал корреспондент МИЦ «Известия» Александра Невдах. Подробности в репортаже.
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