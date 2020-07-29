Инсайдеры назвали сумму гонорара Шепелева за ведение нового шоу
Отца сына Жанны Фриске с трудом узнали на съемках семейного телепроекта.
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Фото, видео: Instagram @dmitryshepelev, @makaroznobikhin
Новый проект Дмитрия Шепелева стартует на телевидении в сентябре, сообщает сайт KP.RU. Как стало известно, семейное развлекательное шоу с участием ведущего получило название «Ты как я». По задумке авторов, приглашенных звезд передачи и их детей ждут несколько этапов и испытаний. Они пройдут их вместе и в итоге выяснят, что общего между родителями и детьми.
Как утверждают побывавшие на съемочной площадке, под стать семейному формату изменился и Шепелев. Вместо строгого костюма, в котором он вел программу «На самом деле», теперь Дмитрий носит джинсовку и кеды. А присущая ему прежде серьезность в лице сменилась улыбкой. Говорят, в новом шоу отец сына Жанны Фриске чувствует себя в своей тарелке, снимается с интересом и удовольствием.
«Ведущий гармонично вписывается в атмосферу всеобщего веселья. У Димы теперь иной стиль, новый имидж, можно сказать, он стал другим человеком в кадре. Очень приятный парень этот Шепелев. Легко находит общий язык с мальчишками и девчонками: знает, как заинтересовать и приободрить ребят», — цитирует издание одну из участниц проекта.
Вероятно, телеведущего ободряет и размер его гонорара, если верить инсайдерам. Как уточняется, по контракту, Шепелев может получать не менее трех миллионов рублей в месяц.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Шепелев привел сына на съемки своего шоу.
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