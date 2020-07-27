«Стал похож на маму»: Дмитрий Шепелев привел сына на съемки своего шоу

|
Василий Заика
253

Во время процесса за мальчиком приглядывали невеста телеведущего и ее дочь.

«Стал похож на маму»: Дмитрий Шепелев привел сына на съемки своего шоу

Фото: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda

Телеведущий Дмитрий Шепелев привел сына Платона на съемки своего нового шоу. Знаменитость на площадке сопровождали новая избранница Екатерина и ее дочь. Во время процесса мальчик находился под их присмотром.

Члены съемочной группы, когда увидели сына телеведущего и Жанны Фриске, пришли в изумление. По их словам, мальчик, как две капли воды, стал похож на ушедшую из жизни мать.

«Все в студии ахнули, как малыш стал похож на маму — Жанну Фриске. Чем старше становится, тем больше проступают ее черты. Даже мимика! Такой красавец растет. За Платоном, пока папа в кадре, присматривала невеста Димы — Екатерина, она была еще и со своей дочкой Ладой. Вся семья с интересом наблюдала за процессом, в перерывах дети весело носились по съемочному павильону», — цитирует Starhit собеседника.

В сентябре Платону предстоит стать учеником одной из элитных московских школ. А в настоящее время Дмитрий Шепелев посвящает мальчику все свободное время.

Тем временем продолжаются судебные тяжбы телеведущего и отца Жанны Фриске. Недавно Владимир Борисович смог отсудить у отца внука семь миллионов рублей, которые были собраны на лечение певицы и исчезли со счетов «Русфонда».

В ближайшее время отец Жанны Фриске намерен взыскать с Дмитрия Шепелева личные средства дочери, которые телеведущий снял со счетов по доверенности, и долю в загородном доме, приобретенном на средства певицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
71.60
0.64 83.10
0.91
Идеальный муж: рейтинг мужчин по знаку зодиака

Последние новости

14:00
В работе интернет-сервисов Сбербанка произошел сбой
13:37
Коварное солнце. Как грамотно подойти к бьюти-процедурам летом?
13:23
«Стал похож на маму»: Дмитрий Шепелев привел сына на съемки своего шоу
13:09
ФСБ ликвидировала приверженца террористов, планировавшего массовый расстрел в Москве
13:02
Видео: иномарку с телами пятерых погибших нашли в водоеме под Волгоградом
12:53
Роспортребнадзор назвал эффективные антисептики против коронавируса

Сейчас читают

Тимати объявил об уходе из Black Star
Россия продемонстрировала «растущую мощь» своего флота — реакция западных СМИ на парад в День ВМФ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок