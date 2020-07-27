«Стал похож на маму»: Дмитрий Шепелев привел сына на съемки своего шоу

Телеведущий Дмитрий Шепелев привел сына Платона на съемки своего нового шоу. Знаменитость на площадке сопровождали новая избранница Екатерина и ее дочь. Во время процесса мальчик находился под их присмотром.

Члены съемочной группы, когда увидели сына телеведущего и Жанны Фриске, пришли в изумление. По их словам, мальчик, как две капли воды, стал похож на ушедшую из жизни мать.

«Все в студии ахнули, как малыш стал похож на маму — Жанну Фриске. Чем старше становится, тем больше проступают ее черты. Даже мимика! Такой красавец растет. За Платоном, пока папа в кадре, присматривала невеста Димы — Екатерина, она была еще и со своей дочкой Ладой. Вся семья с интересом наблюдала за процессом, в перерывах дети весело носились по съемочному павильону», — цитирует Starhit собеседника.

В сентябре Платону предстоит стать учеником одной из элитных московских школ. А в настоящее время Дмитрий Шепелев посвящает мальчику все свободное время.

Тем временем продолжаются судебные тяжбы телеведущего и отца Жанны Фриске. Недавно Владимир Борисович смог отсудить у отца внука семь миллионов рублей, которые были собраны на лечение певицы и исчезли со счетов «Русфонда».

В ближайшее время отец Жанны Фриске намерен взыскать с Дмитрия Шепелева личные средства дочери, которые телеведущий снял со счетов по доверенности, и долю в загородном доме, приобретенном на средства певицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым.