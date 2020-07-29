Средний чек на набор первоклассника в России вырос на 55%

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Василий Заика
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Аналитики провели исследование потребительского спроса на некоторые категории товаров в преддверии начала учебного года.

Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь

Средний чек на набор первоклассника в России вырос на 55% по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит RT со ссылкой на аналитиков IT-компании. В ходе исследования выяснилось, что стоимость комплекта канцтоваров для школьников в июле составила 712 рублей. Количество покупок наборов для первоклассников увеличилось в 2020 году на 10%.

Средняя цена на рюкзаки в июле снизилась до 1563 рублей. Спрос на них вырос на 38%. Ощутимо подорожал и дневник. Его стоимость выросла на 34% до 142 рублей.

Самое масштабное увеличение цены отразилось на пенале. Этот атрибут школьника в июле текущего года в среднем стоил 799 рублей. Это на 60% процентов выше прошлогоднего показателя.

Специалисты отметили, что россияне, как правило, выбирают для своих детей качественный товар. Его стоимость зачастую превышает среднестатистическую.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ценам на домашний интернет в России предсказали рост.

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