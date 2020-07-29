Жигунов разыграл публику выдуманной историей о ранении в голову

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Валентин Черников
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Актер и продюсер заявил, что Максим Аверин выстрелил в него из табельного оружия, и удивился реакции журналистов.

Фото, видео: Instagram @zhigunov_sergey

История о ранении в голову Сергея Жигунова оказалась шуткой. Накануне актер, режиссер и продюсер выложил пост в Instagram, в котором показал пробитый лоб. Инцидент произошел в Подмосковье, на съемках продолжения сериала «Горюнов».

«В День Военно-Морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия. Попал», — подписал снимок автор.

Instagram @zhigunov_sergey

Российские СМИ отреагировали на сообщение Жигунова десятками публикаций. Менее чем за сутки описанный случай оброс новыми подробностями и версиями. На следующий день народный артист признался, что выдумал эпизод со стрельбой.

«Ничего не произошло. Я быстро бежал по площадке — надо было снимать что-то — и сильно ударился головой о камеру. Ну и пошутил», — цитирует актера «Газета.ru»

По словам Жигунова, реакция журналистов на выложенный пост его удивила.

«Пуля попала в голову и не убила? Как должно быть устроено сознание ваших коллег? Я в восторге. Я часто шучу у себя в Instagram, получаю от этого удовольствие. Сейчас в очередной раз получил», — добавил продюсер.

Ранее 5-tv.ru писал, что ведущий Comment Out объяснил шутку о разводе Асмус и Харламова.

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