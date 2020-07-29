Жигунов разыграл публику выдуманной историей о ранении в голову
Актер и продюсер заявил, что Максим Аверин выстрелил в него из табельного оружия, и удивился реакции журналистов.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @zhigunov_sergey
История о ранении в голову Сергея Жигунова оказалась шуткой. Накануне актер, режиссер и продюсер выложил пост в Instagram, в котором показал пробитый лоб. Инцидент произошел в Подмосковье, на съемках продолжения сериала «Горюнов».
«В День Военно-Морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия. Попал», — подписал снимок автор.
Российские СМИ отреагировали на сообщение Жигунова десятками публикаций. Менее чем за сутки описанный случай оброс новыми подробностями и версиями. На следующий день народный артист признался, что выдумал эпизод со стрельбой.
«Ничего не произошло. Я быстро бежал по площадке — надо было снимать что-то — и сильно ударился головой о камеру. Ну и пошутил», — цитирует актера «Газета.ru»
По словам Жигунова, реакция журналистов на выложенный пост его удивила.
«Пуля попала в голову и не убила? Как должно быть устроено сознание ваших коллег? Я в восторге. Я часто шучу у себя в Instagram, получаю от этого удовольствие. Сейчас в очередной раз получил», — добавил продюсер.
Ранее 5-tv.ru писал, что ведущий Comment Out объяснил шутку о разводе Асмус и Харламова.
Читайте также
73%
0.33 84.26
0.48
Нашли ошибку?