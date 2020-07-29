ТОП-3 знаков зодиака, которым повезет в период звездопада дельта-Аквариды

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Виктория Андреева
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Астролог Олег Персидский рассказал, на что следует обратить внимание представителям этих знаков, чтобы взять от периода максимальную пользу.

Фото, видео: www.globallookpress.com © De Meester, J., 5-tv.ru

В ближайшие два дня жители Земли смогут насладиться удивительным зрелищем — самым ярким звездопадом лета-2020 под названием дельта-Аквариды. Как пояснил в беседе с 5-tv.ru астролог Олег Персидский, по факту метеорный поток набирает активность еще в середине июля, однако пика достигает лишь в последних числах месяца — 28, 29 и 30. В этот период метеоры видно даже не вооруженным взглядом!

Несмотря на то, что для многих звездопад — просто красивая картинка, на деле он оказывает огромное влияние на тех, кто за ним наблюдает, напоминает эксперт. Среди прочих астролог выделил ТОП-3 знаков зодиака, для представителей которых период звездопада будет очень удачным и благоприятным для новых начинаний.

Овен

Говоря о влиянии события на людей, Олег Персидский отметил, что эпицентр Аквариды в 2020 году придется на Марс, пребывающий в созвездии Водолея. Таким образом, особое влияние звездопад окажет на «подопечных» планеты, открывающих зодиакальный круг — Овнов. Представителям этого знака будет достаточно приложить лишь незначительные усилия для достижения заветных целей, а все начинания в ближайшее время однозначно увенчаются успехом.

«Будьте решительны, и результат не заставит себя долго ждать. Особенно если речь идет о делах, работе, ваших друзьях и родственниках. Несмотря на то, что сейчас для вас идет непростой период, и возможно негативное влияние из прошлого, помните: вы творец своей судьбы, сохраняйте мир и гармонию во взаимоотношениях с близкими», — отметил астролог.

Рак

Ракам Персидский посоветовал действовать на опережение в делах, связанных с недвижимостью и землей. По мнению эксперта, любые манипуляции с энергией земли, будь то уход за растениями, строительство дома, ремонт на приусадебном участке, — все это способствует восполнению энергетического баланса.

«Ваши нерешенные ранее дела могут разрешиться сами собой. А состояние здоровья после затяжных стрессовых ситуаций или болезней под влиянием данного периода способно самовосстанавливаться», — заверил собеседник 5-tv.ru.

Водолей

Водолеям же, как никогда ранее, важно не идти наперекор судьбе, а действовать согласно законам Вселенной. Лучший способ провести время в период Акварид, по мнению астролога, — почаще выбираться на прогулку с друзьями, уделять максимум времени родным людям. Посредством тесного общения удастся вдоволь запастись положительной энергией, а также в будущем легче понимать окружающих.

«Стоит оставить позади старые обиды и конфликты, они уже не актуальны для вашего будущего. Общение с окружающими вернет вам силы и принесет только лучшие эмоции, которые, вероятно, вы уже давно не испытывали», — заявил Персидский.

В заключение, эксперт по звездам посоветовал представителям всех знаков зодиака не тратить время понапрасну, а воспользоваться моментом и загадать желание на звездопад. По словам Олега Персидского, июль и август — идеальное время для воплощения мечт в реальность.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как понять, какая ваша астрологическая особенность более всего пугает окружающих.

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