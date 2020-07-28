Какая ваша астрологическая особенность отпугивает окружающих?

Представление человека о самом себе и его оценка со стороны окружающих часто не совпадают. Представителям каждого из знаков зодиака присущи отличительные черты характера, которые кажутся ему естественными, но отталкивают людей вокруг.

Овен

Рожденный под этим созвездием сходу производит впечатление опытного и эрудированного человека. Поэтому собеседники Овна нередко переживают, что ему с ними станет скучно, и он потеряет интерес.

Телец

Умение быстро находить общий язык с окружающими иногда оборачивается против Тельцов. Когда люди не чувствуют от него доброты, они думают, что с ними что-то не так.

Близнецы

Все вокруг привыкли видеть Близнецов жизнерадостными и увлеченными. Но стоит такому человеку продемонстрировать плохое настроение, приятели начинают считать себя причиной его переживаний.

Рак

Представитель этого знака способен хорошо чувствовать собеседника и почти читать его мысли, когда тот их не озвучивает. Такой «рентген» от Рака заставляет людей чувствовать себя некомфортно.

Лев

Убеждения Льва столь сильны, что окружающие нередко остерегаются говорить при нем то, что расходится с его идеями и чувствами.

Дева

С трудом угадываемое настроение Девы сбивает других с толку. Окружающие не понимают, как представитель этого знака к ним относится.

Весы

Общительность такого человека обычно привлекает других. Но бывает и так, что собеседники чувствуют на себе давление, если не соответствуют стандартам Весов.

Скорпион

Энергичный Скорпион без остатка отдает себя делу. Оттого его коллеги и близкие подчас переживают, что могут как-то ему помешать.

Стрелец

Прямолинейность Стрельца и впечатляет, и пугает. Не все привыкли получать в ответ истину без прикрас, которая больно бьет по чувству собственного достоинства.

Козерог

Этому знаку не свойственно проявление фальшивой доброты. Поэтому в присутствие Козерога многие нервничают и не могут расслабиться.

Водолей

В зависимости от настроения Водолей может проявлять как дружелюбие, так и холод. Из-за этого многим становится непонятно, как он к ним относится.

Рыбы

Часто менять свое мнение — привычное качество для Рыб, которое сбивает с толку окружающих. Те не всегда понимают, что на уме у такого человека, и чем он руководствуется, пишет портал Femmie.ru.

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