«Нельзя судить всех по одному мужчине!» — жертва мужа-тирана Маргарита Грачева о скорой свадьбе
Девушка рассказала, как преодолела страх общения с противоположным полом после страшной трагедии.
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Фото, видео: Instagram @margoritka1211
Очередная свадьба Маргариты Грачевой, девушки, чья жизнь едва не оборвалась в результате нападения мужа-изверга, ввела в легкий ступор многих ее поклонников. Каждый второй признавался, что до последнего не верил в реальность замужества Маргариты. Ведь после страшной трагедии, в результате которой она лишилась кистей обеих рук, казалось, ее вера в порядочность мужчин утрачена навсегда.
Прокомментировать очередную свадьбу Грачева решилась в беседе с 5-tv.ru. Для всех интересующихся Маргарита пояснила, что несмотря на трагедию изначально не собиралась ставить крест на личной жизни. Она, как и другие женщины верила, что на свете есть достойные мужчины, способные защитить ее и подарить настоящее счастье.
«Судить по одному мужчине судить весь мужской пол… Я понимала, что так нельзя. Лично я выбиралась из этого сама. Конечно, у меня была огромная поддержка родственников, знакомых. От людей незнакомых была просто колоссальная помощь! От материальной — собрали деньги на протезы, и я им очень благодарна — до моральной», — пояснила Грачева.
Девушка отметила, что после трагедии ни разу не работала с психологом, не разбирала ситуацию до мелочей. Однако добавила, что это лишь ее личный опыт, и другие жертвы домашнего насилия могут просто погибнуть без вмешательства специалистов.
«Я не говорю, что это верно. Не исключают вариант, что лет через пять мне это понадобится. В большинстве случаев работа с психологом нужна!» — тут же заявила Маргарита.
Говорить о личности нового кавалера Маргарита не захотела. Объяснив это тем, что пока не готова комментировать подробности личной жизни. Однако заметила, что свадебные хлопоты почти окончены: невеста выбрала свадебное платье и даже заказала ресторан.
«Это будет в семейном кругу, в кругу друзей. Я надеюсь, что вирус не испортит все мои планы, и все получится. Все почти готово, сейчас просто ждем информации от ресторанов, от всего», — подытожила Грачева.
Известно, что церемония бракосочетания девушки назначена на сентябрь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети новость о скором замужестве Маргариты Грачевой приняли за банальный пиар.
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