«Любимые хейтеры!» — свадьбу жертвы мужа-тирана Маргариты Грачевой приняли за пиар

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Виктория Андреева
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В сети не поверили, что после жуткой трагедии девушка вновь готова вступить в отношения с мужчиной.

Фото, видео: Instagram @margoritka1211

Новость о скором замужестве Маргариты Грачевой, девушки, оставшейся без кистей рук в результате нападения мужа-тирана, произвела в сети настоящий фурор. Правда, среди тех, кто искренне желал счастья пострадавшей были и те, кто недоумевал, почему эта «дама» вновь «захотела любви». По мнению хейтеров, девушка готова пойти на что угодно ради пиара и новая свадьба — часть «коварного плана».

«Как она достала! Пиарщица!»

«Не наигралась еще? Ничему жизнь некоторых женщин не учит»,

«Хватит уже. Стоп!»

«Присоединяюсь ко всеобщему негодованию…» — писали возмущенные пользователи.

Несмотря на столь обидные высказывания, Маргарита повела себя мудро и крайне лояльно. Девушка в открытую выложила комментарии в Insta-сторис, иронично подписав пост одним предложением.

«Вот они, „любимые“ хейтеры», — подметила Грачева.

Instagram @margoritka1211

Как видно, сегодня девушка вопреки всем трудностям, выпавшим на ее долю, безмерно счастлива. Впереди — бракосочетание, а рядом — человек, готовый дарить любовь, счастье и надежность. Поэтому нелестные высказывания пользователей вряд ли смогут испортить ей настроение.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о жуткой трагедии, произошедшей с Маргаритой Грачевой, девушкой, которую изувечил собственный муж.

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