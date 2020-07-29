Сотрудники ФСБ России задержали в Петербурге пособников террористов ИГ* из ближневосточной республики. Как сообщили в центре общественных связей ведомства, целью деятельности преступников было уничтожение сотрудников силовых структур. После исполнения намерения они планировали бежать на Ближний Восток для дальнейшей террористической деятельности.

«Согласно имеющейся оперативной информации указанные лица планировали совершить убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, после чего намеревались выехать на территорию ближневосточного региона для участия в МТО (международная террористическая деятельность — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

В распоряжении 5-tv.ru также оказались кадры задержания террористов.

Кроме того, в ФСБ сообщили, что задержанные проверяются на причастность к вербовке новых пособников и пропаганде терроризма. У преступников были при обыске изъяты средства связи, банковские карты, использовавшиеся для ведения преступной деятельности.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о задержанных в Петербурге террористах.

* — запрещенная на территории РФ организация