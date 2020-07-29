Фото: пособников террористов ИГ* из Таджикистана задержали в Петербурге
Злоумышленники намеревались покинуть РФ и примкнуть к бандформированиям в Сирии.
Фото: 5-tv.ru
Петербургские силовики задержали пособников террористов ИГ* из Таджикистана. Как стало известно 5-tv.ru, предполагаемые злоумышленники проживали в квартире на территории Северной столицы.
По предварительным данным, один из задержанных путем переписки в мессенджере убедил земляка поехать в Сирию и вступить в ряды указанной террористической организации. Он обеспечил мужчину деньгами для покупки билета на самолет в Турцию. Прибыв в страну житель Таджикистана перебрался на территорию Сирии.
В дальнейшем задержанные планировали принести так называемую присягу ИГ* путем совершения разбойного нападения на сотрудников МВД или Росгвардии. В случае неудачи предполагаемые преступники намеревались прибегнуть к варианту убийства гражданских лиц. После совершения злодеяний подозреваемы собирались уехать из России и вступить в ряды террористов.
В отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности путем финансирования». Остальные злоумышленники в ближайшее время также будут привлечены к ответственности.
Ранее 5-tv.ru опубликовал видео из заброшенного гаража в Подмосковье, где боевик готовил массовый расстрел.
* — запрещенная на территории РФ организация
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