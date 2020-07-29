Фото: пособников террористов ИГ* из Таджикистана задержали в Петербурге

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Василий Заика
Эксклюзив 61

Злоумышленники намеревались покинуть РФ и примкнуть к бандформированиям в Сирии.

Фото: пособников террористов ИГ* из Таджикистана задержали в Петербурге

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Петербургские силовики задержали пособников террористов ИГ* из Таджикистана. Как стало известно 5-tv.ru, предполагаемые злоумышленники проживали в квартире на территории Северной столицы.

По предварительным данным, один из задержанных путем переписки в мессенджере убедил земляка поехать в Сирию и вступить в ряды указанной террористической организации. Он обеспечил мужчину деньгами для покупки билета на самолет в Турцию. Прибыв в страну житель Таджикистана перебрался на территорию Сирии.

В дальнейшем задержанные планировали принести так называемую присягу ИГ* путем совершения разбойного нападения на сотрудников МВД или Росгвардии. В случае неудачи предполагаемые преступники намеревались прибегнуть к варианту убийства гражданских лиц. После совершения злодеяний подозреваемы собирались уехать из России и вступить в ряды террористов.

5-tv.ru

В отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности путем финансирования». Остальные злоумышленники в ближайшее время также будут привлечены к ответственности.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео из заброшенного гаража в Подмосковье, где боевик готовил массовый расстрел.

* — запрещенная на территории РФ организация

Тема:
Война в Сирии
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