Фанаты пристыдили Ивлееву за покупку Lamborghini Aventador

|
Алиса Старжевская
44

Они не поняли, почему девушка делает такие дорогие покупки, когда ее мать живет «без нормальных условий».

Фанаты пристыдили Ивлееву за покупку Lamborghini Aventador

Фото: Instagram @_agentgirl_

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева похвасталась покупкой автомобиля Lamborghini Aventador. О приобретении спорткара девушка рассказала на своей странице в Instagram, но поклонники вспомнили историю с плохими жилищными условиями ее матери.

На опубликованном снимке Ивлеева сидит на крыле новенького итальянского спорткара в полотенце на голове и маске. По словам блогера, это была ее давняя мечта, еще со времен студенчества она хотела этот автомобиль. И вот сейчас смогла самостоятельно его приобрести.

«Меня распирает от гордости! Потому что „Я САМА“! Понятно, что нет ничего плохого в том, когда кто-то исполняет вашу мечту за вас. Но, это никак не сравнится с тем, когда ты делаешь это САМОСТОЯТЕЛЬНО!» — делится эмоциями девушка.

В конце подписи девушка желает своим подписчикам «мечтать», «бороться» и «вдохновляться».

Instagram @_agentgirl_

В комментариях фанаты Ивлеевой поддерживают и радуются за кумира. Однако есть те, кто припоминает ее недавний скандал с квартирой, в которой живет мать девушки. По их словам, покупка дорогого автомобиля и та история выглядят лицемерно.

«Так странно слышать что ты копишь на дом маме, а себе Ламбу покупаешь»

«Лучше бы в доме матери ремонт сделала»

«А мать живет в помойке без нормальных условий для жизни вообще в целом», — пишут фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких условиях живет мать Анастасии Ивлеевой.

Читайте также

+28° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
72.23
0.31 84.91
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:48
В США признались, что Пентагону становится сложнее отслеживать наши подлодки
17:40
Как обязательный учет домашних животных позволит выявить недобросовестных хозяев?
17:33
Фанаты пристыдили Ивлееву за покупку Lamborghini Aventador
17:22
В районной администрации Петербурга назвали провокацией очередное граффити с Бродским
17:14
Затравленная в России Тодоренко нашла работу на Украине
17:06
Астраханская прокуратура разбирается в конфликте местных жителей со стадом верблюдов

Сейчас читают

«У меня нет труб»: Водонаева о рассказала об изнасиловании в детстве и бесплодии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
В ПФР разъяснили, какие семьи смогут получить до октября по 35 тысяч рублей на ребенка

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок