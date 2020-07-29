Фанаты пристыдили Ивлееву за покупку Lamborghini Aventador

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева похвасталась покупкой автомобиля Lamborghini Aventador. О приобретении спорткара девушка рассказала на своей странице в Instagram, но поклонники вспомнили историю с плохими жилищными условиями ее матери.

На опубликованном снимке Ивлеева сидит на крыле новенького итальянского спорткара в полотенце на голове и маске. По словам блогера, это была ее давняя мечта, еще со времен студенчества она хотела этот автомобиль. И вот сейчас смогла самостоятельно его приобрести.

«Меня распирает от гордости! Потому что „Я САМА“! Понятно, что нет ничего плохого в том, когда кто-то исполняет вашу мечту за вас. Но, это никак не сравнится с тем, когда ты делаешь это САМОСТОЯТЕЛЬНО!» — делится эмоциями девушка.

В конце подписи девушка желает своим подписчикам «мечтать», «бороться» и «вдохновляться».

Instagram @_agentgirl_

В комментариях фанаты Ивлеевой поддерживают и радуются за кумира. Однако есть те, кто припоминает ее недавний скандал с квартирой, в которой живет мать девушки. По их словам, покупка дорогого автомобиля и та история выглядят лицемерно.

«Так странно слышать что ты копишь на дом маме, а себе Ламбу покупаешь»

«Лучше бы в доме матери ремонт сделала»

«А мать живет в помойке без нормальных условий для жизни вообще в целом», — пишут фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких условиях живет мать Анастасии Ивлеевой.