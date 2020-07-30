В СКР создают спецотдел по экологическим преступлениям
Решение о создании нового отдела принял лично глава Следственного комитета на фоне возросших экологических проблем, связанных с деятельностью людей.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Chris Huby, 5-tv.ru
В Следственном комитете России создан спец-отдел по расследованию экологических преступлений. Туда направят все случаи нарушения законодательства в сфере использования природных ресурсов и загрязнения окружающей среды.
Работу возьмут на себя опытные следователи, которые и ранее занимались делами этой тематики. Такое решение принято главой СК Александром Бастрыкиным в связи с ростом экологических проблем, обусловленных незаконной деятельностью человека.
«Председателем СК России принято решение о создании в структуре Главного следственного управления СК России отдела по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии. На данный момент к подследственности СК России относится значительное количество экологических преступлений и в ведомстве уже есть специалисты, имеющие большой опыт их расследования», — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По ее словам, объединение специалистов этой сферы в отдельное подразделение только улучшит раскрываемость столь сложных преступлений. В частности, россиян все больше интересуют проблемы экологии. Результат исследований показывает, что в ряде случаев они связаны с деятельностью человека, а в УК РФ есть отдельная глава об экологических преступлениях. А чтобы доказать участие человека, необходимо провести масштабный комплекс следственных действий.
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