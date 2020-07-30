ВЦИОМ расспросил россиян о существовании инопланетян, прививках и форме планеты

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Опрос показал, что жители России верят в отечественную медицину, но не уверены в космических достижениях США.

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Россияне верят в отечественную медицину, но сомневаются в космических достижениях США. ВЦИОМ провел большой опрос, посвященный популярным теориям заговора.

Например, в пользе прививок уверено большинство. 72 процента опрошенных считают их эффективным способом защиты от инфекций. Двенадцать процентов думают, что вакцинироваться бесполезно. А девять назвали прививки опасными для здоровья.

В существование инопланетян верит 45 процентов россиян. Некоторые считают, что визиты внеземных цивилизаций от нас скрывают власти. Другие уверены — космические гости сами прячутся от землян. Кроме того, половина наших соотечественников ставит под сомнение высадку американских астронавтов на Луну в 1969 году.

В чем россияне согласны, так это в вопросе о форме планеты. Она шарообразная — так ответили 94 процента респондентов. Теорию плоской Земли поддерживают всего два процента. И четыре — затруднились ответить.

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