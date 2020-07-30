США раскритиковали Польшу за отказ возмещать ущерб жертвам нацистов
Дипломаты напомнили, что 46 стран подписали в 2009 году так называемую Терезинскую декларацию — итоговый документ по результатам Международной конференции по имуществу жертв холокоста в Праге.
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Фото, видео: uy.usembassy.gov, 5-tv.ru
Госдеп США раскритиковал Польшу, Украину и ряд других европейских государств за невыполнение обязательств по возмещению ущерба жертвам нацистов.
Речь идет о собственности, которая была похищена гитлеровцами во время Второй Мировой войны и холокоста. В докладе Конгрессу американское внешнеполитическое ведомство подробно рассмотрело ситуацию в 46 странах.
Больше всего претензий — к Польше. Варшава отклонила несколько тысяч требований, а власти так и не смогли создать законодательную базу, чтобы устранить препятствия для возвращения нацистских сокровищ.
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