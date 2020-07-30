США раскритиковали Польшу за отказ возмещать ущерб жертвам нацистов

Госдеп США раскритиковал Польшу, Украину и ряд других европейских государств за невыполнение обязательств по возмещению ущерба жертвам нацистов.

Речь идет о собственности, которая была похищена гитлеровцами во время Второй Мировой войны и холокоста. В докладе Конгрессу американское внешнеполитическое ведомство подробно рассмотрело ситуацию в 46 странах.

Больше всего претензий — к Польше. Варшава отклонила несколько тысяч требований, а власти так и не смогли создать законодательную базу, чтобы устранить препятствия для возвращения нацистских сокровищ.