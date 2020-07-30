«Давить пытаются»: вдова Марьянова прокомментировала угрозы из-за наследства

Борьба за имущество покойного Дмитрия Марьянова возобновилась и ужесточилась. Теперь, по словам его вдовы, психолога Ксении Бик, противостояние наследников актера вышло за пределы судебной плоскости. В интервью 5-tv.ru она рассказала, что не смогла договориться с родственниками мирным путем. В результате с недавнего времени от неизвестных в ее адрес начали поступать угрозы расправы.

47-летний Марьянов скончался два года назад, не успев оставить завещание. В результате загородный дом, несколько квартир и транспортных средств, принадлежавших кинозвезде, не могут поделить между собой его отец Юрий Марьянов, сын Даниил и вдова, у которой осталась дочь Анфиса.

Девочка появилась на свет в 2008 году, когда актер еще состоял в отношениях с фигуристкой Ириной Лобачевой. Тем не менее, по словам Бик, Анфиса — ребенок Марьянова. Правда, в качестве наследницы она не выступит. Чтобы доказать родство, ей нужно сдать ДНК-тест. Ее мама посчитала такую процедуру унизительной и не стала подавать ее документы на наследство.

«У нас есть документально подтвержденный сын, который вспомнил о любви к отцу только на похоронах. Вот он внук, а Анфису как куколку выкинули. А я вообще для них какая-то „жена непонятная“. Пока Ксения на своем горбу таскала мужа от стационара к стационару, Ксения была нужна. Потому что Дима зарабатывал и приносил деньги. Когда это закончилось, Ксения превратилась в „угрозу“, которая якобы может что-то забрать. Хотя, Ксения из хорошей семьи и ни на что не претендовала», — говорит Бик.

Ранее 80-летний Марьянов-старший обвинил вдову сына в стремлении отобрать у него дом, где он проживает. Бик подчеркивает, что имеет супружескую долю в этой недвижимости, но не претендует на нее. Не желает она оставлять себе и движимое имущество покойного супруга в виде машин и мотоциклов, даже притом, что два года вынуждена оплачивать их содержание.

«Я прошу и просила об одном: оставьте мне крышу над головой — квартиру, где я живу десять лет, где живем мы с малышкой, и оставьте меня в покое. Забирайте все остальное, пожалуйста! На это не идут. Значит, мы будем биться долго и нудно», — заявляет вдова.

По словам Ксении, с недавнего времени ей стала поступать информация о возможном нападении. По слухам, некто желает ее изувечить. Поначалу угрозы распространяли неизвестные в интернете. Теперь же знакомые назвали конкретные имена. Пока эти сведения остаются на уровне сплетен, но создают поводы для беспокойства вдовы.

«И морально давить пытаются, и угрожать пытаются, и деморализовать всячески. Я с ужасом думаю, что бы было, если б Дима написал завещание перед смертью. Меня бы порвали на части. Но у меня есть стержень. Пусть попробуют сделать, что хотят. Моя защита — это гласность и закон», — утверждает Бик.

Ранее 5-tv.ru писал, что вдова Дмитрия Марьянова рассказала о новом избраннике.