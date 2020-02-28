Отец Дмитрия Марьянова подал иск к внуку и вдове
Родственники погибшего два года назад актера до сих пор делят его имущество.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Valery Lukyanov, Instagram @kseniiabik, 5-tv.ru
Спустя два с лишним года после трагической гибели актера Дмитрия Марьянова продолжается борьба родственников за его наследство. Отец артиста подал иск к вдове Ксении Бик и внуку Даниилу Марьянову. Об этом сообщается на сайте Савеловского районного суда столицы.
Заседание назначено на 3 апреля в 14:20. Заявление отца актера, Юрия Марьянова, поступило в суд в середине января 2020 года.
Затяжная борьба за наследство актера — три квартиры, дачу в Подмосковье, мотоциклы и автомобиль — развернулась между ближайшими родственниками покойного. На имущество претендуют отец, вдова и сын артиста.
На запрос 5-tv.ru прокомментировать поданный иск, вдова актера Ксения Бик вежливо отказалась:
«Я по этому вопросу комментариев не даю. Что касается наследства, все только в судах. Извините».
Параллельно с гражданским делом идет уголовный процесс в Лобненском суде по делу директора подмосковного реабилитационного центра «Феникс», в котором умирал Марьянов, Оксаны Богдановой. Расследование завершено, заседание суда назначено на 10 марта.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что появилась новая версия гибели Дмитрия Марьянова.
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