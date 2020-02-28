Отец Дмитрия Марьянова подал иск к внуку и вдове

Спустя два с лишним года после трагической гибели актера Дмитрия Марьянова продолжается борьба родственников за его наследство. Отец артиста подал иск к вдове Ксении Бик и внуку Даниилу Марьянову. Об этом сообщается на сайте Савеловского районного суда столицы.

Заседание назначено на 3 апреля в 14:20. Заявление отца актера, Юрия Марьянова, поступило в суд в середине января 2020 года.

Затяжная борьба за наследство актера — три квартиры, дачу в Подмосковье, мотоциклы и автомобиль — развернулась между ближайшими родственниками покойного. На имущество претендуют отец, вдова и сын артиста.

На запрос 5-tv.ru прокомментировать поданный иск, вдова актера Ксения Бик вежливо отказалась:

«Я по этому вопросу комментариев не даю. Что касается наследства, все только в судах. Извините».

Параллельно с гражданским делом идет уголовный процесс в Лобненском суде по делу директора подмосковного реабилитационного центра «Феникс», в котором умирал Марьянов, Оксаны Богдановой. Расследование завершено, заседание суда назначено на 10 марта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что появилась новая версия гибели Дмитрия Марьянова.