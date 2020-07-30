«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
Продюсер предался воспоминаниям о молодости и свершенных ошибках.
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Фото, видео: Instagram @fadeevmaxim
Максим Фадеев поделился с поклонниками в Instagram архивным снимком, на котором запечатлен со своей супругой в юности. Продюсер признался, что это фото вызывает у него ностальгические чувства.
«Здесь нам по 20 лет. Я еще не знаю, что нас ждет следующие 30 лет! И как же мне хочется сейчас сказать, тому себе, не совершать некоторых ошибок… Но…!» — написал продюсер.
Фанатам передался лирический настрой Фадеева, и они стали рассуждать о жизненном опыте, который невозможен без огрехов и упущений.
«Не совершив ошибки, вы бы сейчас не стали тем, кем являетесь»
«А без ошибок еще никто не прошел свой жизненный путь, не жалейте, они ведь нас учат»
«Как молоды мы были… Как искренне любили…»
«Какие хорошенькие! Счастья Вам и процветания!»
«Обожаю старые фотографии… Столько в них трепета и смысла…», — писали поклонники.
Впрочем, внимание некоторых подписчиков привлекла деталь на снимке — у Максима Фадеева очень яркие губы. Кое-кто даже заподозрил его в использовании косметики.
«А что с губами? Накрашены»
«Как будто помада…», — рассуждали фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Макс Фадеев извинился перед недовольной подписчицей за клип с Валерией.
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