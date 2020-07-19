Макс Фадеев извинился перед недовольной подписчицей за клип с Валерией
Музыкант ответил поклоннице, которая раскритиковала дуэт.
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Фото, видео: Instagram @fadeevmaxim
Музыкальный продюсер Макс Фадеев извинился перед недовольной подписчицей в Instagram за вышедший несколько месяцев назад клип с Валерией. Музыкант сообщил в своем аккаунте, что завершил съемку клипа с Эмином Агаларовым на песню «МММ». Пользователи принялись комментировать новость, причем отнюдь не все отзывы о творчестве Фадеева оказались хвалебные. Но артист реагировал на критику дипломатично и с юмором.
При этом одна из подписчиц припомнила, что ей не понравился клип на песню «На пределе» в исполнении Валерии и Фадеева.
«С Валерией так себе», — написала она.
«Ну… О вкусах то не спорят! Кто-то любит яблочко, а кто-то свиной хрящик! Простите, что неугодно! Мы старались!» — ответил ей Фадеев.
Десятки поклонников тут же бросились на защиту и песни и исполнителей, предположив, что у дамы, не оценившей работу артистов, «проблемы со слухом».
«С Валерией отличная песня, очень сильная».
«Мне очень понравился ваш дуэт! Гармонично и красиво».
«С Валерией было шикарно, на вкус и цвет, товарищей нет», — пишут фанаты музыканта.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, премьера клипа на песню «На пределе», текст которой сочинила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, состоялась в апреле 2020 года. Несмотря на то что Валерия и Фадеев поют в ней о любви, тема самоизоляции в период пандемии коронавируса тоже оказалась отражена видами опустевшей столицы.
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