«Странное фото»: Мельникова не угодила фанатам снимком в стиле ню
Актриса Дарья Мельникова из «Папиных дочек» пошла по примеру своей старшей «сестры» по сериалу и начала публиковать откровенные фото, которые понравились не всем.
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Фото, видео: Instagram @melnikovadsh
Актриса Дарья Мельникова из «Папиных дочек» получила первую известность, играя мальчишку в юбке — спортивную и не интересующуюся девчачьей модой девочку. Прошли годы, и она постоянно доказывает окружающим, что сама она ничего общего со своей героиней не имеет. На сей раз она поделилась с подписчиками своего микроблога в Instagram фотографией откровенного содержания.
На черно-белом фото Дарья предстала обнаженной — закутанная в одно одеяло, она не забыла кокетливо продемонстрировать выглядывающие на свет округлые ягодицы и голую спину.
«Такую мысль недавно умную прочитала… забыла!» — пошутила она в подписи.
Мнения поклонников ее таланта относительно такой эпатажной фотосъемки и демонстрации ее на 359 тысяч человек аудитории разошлись. Одним показалось, что идея была отличной, другие же заявили, что не понимают подобного заигрывания с публикой.
«Странное фото»;
«У меня один вопрос, почему девчонки, когда вырастают, выкладывают такие фото?» — поинтересовались они в комментариях.
Один из пользователей сети и вовсе перешел к оскорблениям внешнего вида звезды «Папиных дочек».
«Антисекс, мужик с сисями», — категорично заявил он.
Спокойно реагирующая на грубость Мельникова такого стерпеть не смогла и ответила комментатору лично, не дожидаясь, пока ее защитят другие.
«Мужик с сисями — вполне себе секс», — отрезала она.
5-tv.ru писал, что другая «Папина дочка» Мирослава Карпович с удовольствием вспоминает свою обнаженную фотосессию.
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