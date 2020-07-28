«Надо подумать насчет порнушки»: Карпович не прочь повторить фотосъемку ню

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Алиса Старжевская
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Новая возлюбленная Павла Прилучного не привыкла стесняться своего тела.

«Надо подумать насчет порнушки»: Карпович не прочь повторить фотосъемку ню

Фото: Instagram @m1r0slava_karpovich

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович сейчас не сходит с уст российских пользователей интернета, где обсуждают ее бурный роман с актером Павлом Прилучным. В связи с этим все с новым интересом обратились к ее интервью на откровенные темы, которое было сделано несколько месяцев назад, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Передача «Давай по-быстрому» на YouTube с Карпович вышла еще весной. Из коротких ответов на интересующие многих поклонников и хейтеров актрисы вопросы можно узнать немало интересного.

В частности, звезда подросткового сериала с позитивом отозвалась об откровенной фотосессии в журнале Maxim, запросы о которой регулярно всплывают в поисковиках. По ее словам, мама даже подбивала ее поскорее согласиться, ведь ей нечего скрывать, а лишнего веса и целлюлита у нее нет, а вот отец просил оголяться не полностью. Прошло уже несколько лет — и теперь Карпович не прочь повторить этот опыт.

«Надо подумать насчет порнушки в будущем, — посмеялась актриса. — Надо подумать о горяченьких фоточках».

Также Мирослава успела за десятиминутное интервью посмотреть послание от своего экранного отца Андрея Леонова, вспомнить, как впервые приехала в Москву, а также признаться, что не понимает претензий по поводу своей худобы. Также она далеко не сторонница здорового образа жизни и правильного питания.

«Могу покурить, если мне захочется, выпить могу», — спокойно выдала она.

5-tv.ru приводил мнение психолога о романе Мирославы Карпович и Павла Прилучного и том, что может привести к их расставанию.

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