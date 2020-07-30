«Миксуют товары из Китая»: эксперт оценила, перепродает ли Топурия одежду с AliExpress

Модники уличили Кети Топурию в продаже одежды с AliExpress под собственным брендом. Во всяком случае, разгневанные подписчики жаловались на то, что находили аналогичные вещи на виртуальной площадке с той лишь разницей, что стоили там они в разы дешевле. 5-tv.ru решил разобраться в этой истории и обратился за помощью к амбассадору AliExpress. Ирина Белова оправдала знаменитость, но рассказала, как на самом деле устроены шоурумы российских звезд.

«Я посмотрела ее ассортимент. Если мы говорим об общей картине ее шоурума, то все-таки я не могу назвать ее злостным перекупщиком. У нее действительно есть часть ассортимента собственного производства, это видно невооруженным глазом. Эти платья, они действительно встречаются, не только на AliExpress, но и в других шоурумах. На самом деле это просто популярная модель, которую они, возможно, повторили», — сказала Белова.

Instagram @keti_one_official, aliexpress.ru

Однако она не исключила, что и Кети Топурия частично, и другие российские знаменитости, выпускающие одежду под собственным брендом, сотрудничают с китайскими фабриками.

«Очень часто шоурумы миксуют товары из Китая. Они заключают контракты с фабриками. Но никто не заказывает на AliExpress, оптом это невыгодно. Но то, что они заказывают, это тот же самый AliExpress. Да, 90% шоурумов с ассортиментом AliExpress. И только 10% — с собственным. И даже в этот маленький процент все равно входят шоурумы, которые миксуют свой собственный ассортимент с AliExpress», — рассказала амбассадор площадки.

Часто звезды становятся невольными заложниками ситуации и жертвами мошенников. Ведь, как правило, они лишь являются лицом бренда, но не занимаются производством, заметила Белова. По ее словам, вещи для таких брендов иногда заказываются даже не на AliExpress, а покупаются на рынке «Садовод» в Москве.

«У меня был случай с разоблачением шоурума Ксении Бородиной. На самом деле очень многие находили вещи на AliExpress, которые она представляла. Плюс Оксана Самойлова — у нее есть магазин детских товаров, и весь ассортимент найден на AliExpress. Это достаточно популярная история», — заключила Белова.

Instagram @keti_one_official, aliexpress.ru

Экспертное мнение

Российский рынок дизайнерской одежды почти полностью копирует западные бренды. Об этом заявил 5-tv.ru стилист Влад Лисовец. Но ничего дурного в этом нет, так как потребители в России редко в состоянии отличить оригинальную вещь от подделки.

«Да в России все дизайнеры — это вторичка! Все смотрят, что было в прошлых коллекциях у других. Единицы, кто что-то придумывает, один на тысячу. Все смотрят на подиумы, на западные бренды и берут и принты, и крой. Так было всегда. Но у нас нет моды, соответственно, наш народ можно удивить уже вторичным платьем. Поэтому это абсолютно нормально», — заверил Лисовец.

Если бы в копировании или тем более перепродаже вещей уличили кого-то из дизайнеров на Западе, все было бы гораздо сложнее, добавил стилист. Там такое «воровство» карается законом, да и сами потребители не ведутся на подделки, прекрасно отличая, где «фирма», а где реплика.

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