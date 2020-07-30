Россиянам напомнили об опасности ранних арбузов: как выбрать плод без нитратов?

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по выбору арбузов и дынь. Сейчас покупатели должны быть очень осторожны. Не выбирать ягоды вдоль трасс и не брать на прилавке уже разрезанные арбузы. На рынки и в магазины страны поступают сотни тонн бахчевых, но разобраться в качестве сможет далеко не каждый.

Корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков отправился на поиски сладких, а главное полезных арбузов. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как выбрать сочную дыню.