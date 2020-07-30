«Теперь нас трое»: Саша Черно из «Дома-2» родила первенца

Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала матерью. Ее сын от коллеги по шоу Иосифа Оганесяна появился на свет на десять дней позже запланированного, о чем ранее рассказывал новоиспеченный отец подписчикам в соцсети Instagram, а у себя в блоге Черно поделилась радостной новостью.

«Уж слишком долго мы тебя ждали, сынок, — трогательно подписала девушка фото новорожденного. — Теперь нас трое».

Instagram @sasha_cherno93_official

Саша Черно не преуменьшает слова о долгом ожидании первенца, ведь были серьезные шансы на то, что она останется бесплодной. В юности она делала аборт, проведший неудачно и сильно сокративший вероятность, что она сможет забеременеть, а врачи пугали проблемами из-за лишнего веса у будущей матери.

Тем, кто тоже сталкивается с проблемой бесплодия и разводящими руками докторами, Черно пожелала не отчаиваться, пишет Starhit.

«Смело плюйте им в лицо!» — просто подытожила 27-летняя Черно незадолго до родов.

Сами роды прошли успешно, хотя молодым родителям пришлось поволноваться. Ребенок «пересидел» предполагаемый срок на десять дней, из-за чего пришлось делать кесарево сечение. Однако теперь малыш весом 3640 граммов и ростом 55 сантиметров чувствует себя замечательно, как и Черно.

5-tv.ru ранее писал, как беременная Саша Черно приняла участие в откровенной фотосессии с мужем.