«Понятия не имею, зачем это сделал!» — принц Уильям о самом необычном подарке для Кейт

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Виктория Андреева
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Герцог Кембриджский признался, о каком его сюрпризе Миддлтон до сих пор не может забыть.

«Понятия не имею, зачем это сделал!» — принц Уильям о самом необычном подарке для Кейт

Фото: www.globallookpress.com @pool

Почти 20 лет назад начался роман герцога Кембриджского принца Уильяма с очаровательной спутницей жизни Кейт Миддлтон. Тогда никто и не подозревал, что юношеская влюбленность перерастет в крепкий брак, в котором родятся трое прекрасных наследников.

Времена конфетно-букетного периода чета, как оказалось, вспоминает с особым трепетом. В частности, принц до сих пор помнит, что именно в тот момент вручил Кейт самый необычный подарок. К удивлению многих, им оказался не золотой перстень или бриллиантовое колье, а всего лишь… бинокль, передает The Mirror.

«Однажды, зачем-то я подарил жене бинокль. Понятия не имею, зачем это сделал… Тогда мне казалось это хорошей идеей. Но она все еще напоминает мне о нем!» — признался Уильям в интервью экс-нападающему сборной Англии Питеру Краучу.

В заключение Уильям с усмешкой добавил, что искренне не помнит, по какому поводу вручил столь необычный презент.

www.globallookpress.com © Mateusz Wlodarczyk

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на самом деле стоит за враждой Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

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