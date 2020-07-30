Почти 20 лет назад начался роман герцога Кембриджского принца Уильяма с очаровательной спутницей жизни Кейт Миддлтон. Тогда никто и не подозревал, что юношеская влюбленность перерастет в крепкий брак, в котором родятся трое прекрасных наследников.

Времена конфетно-букетного периода чета, как оказалось, вспоминает с особым трепетом. В частности, принц до сих пор помнит, что именно в тот момент вручил Кейт самый необычный подарок. К удивлению многих, им оказался не золотой перстень или бриллиантовое колье, а всего лишь… бинокль, передает The Mirror.

«Однажды, зачем-то я подарил жене бинокль. Понятия не имею, зачем это сделал… Тогда мне казалось это хорошей идеей. Но она все еще напоминает мне о нем!» — признался Уильям в интервью экс-нападающему сборной Англии Питеру Краучу.

В заключение Уильям с усмешкой добавил, что искренне не помнит, по какому поводу вручил столь необычный презент.

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