В Британии раскрыли «правду» о вражде между Кейт Миддлтон и Меган Маркл

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Алиса Старжевская
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Оказалось, вины «Золушки» Меган и самой Кейт в прохладных отношениях между ними — нет.

В Британии раскрыли «правду» о вражде между Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Фото: www.globallookpress.com / Paul Marriott, via www.imago-ima

Тема:
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

В Великобритании выходит новая книга о сложностях отношений в королевском семействе. Finding Freedom («В поисках свободы» — прим.ред.) была написана в соавторстве Каролин Дюран и Омид Скоуби, пишет газета The Mirror.

Пресса давно рассказывает об откровенной вражде, которая царит между семьями молодого поколения Виндзоров — четой герцогов Кембриджских, Кейт Миддлтон и Уильяма, и парой герцогов Сассекских, принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Говорят, что виноваты в этом жены, но на самом деле имел место конфликт между братьями.

Авторы книги утверждают, что разлад между Гарри и Уильямом стал причиной охлаждения отношений между парами, а Кейт и Меган просто имели мало общего. Также Меган была расстроена, что Кейт не поддержала ее после волны хейта и критики со стороны британских СМИ.

В книге утверждается, что слух о том, как Меган довела Кейт до слез во время примерки нарядов к свадьбе с Гарри, не имеет оснований. На самом деле причиной расстройства обеих девушек на примерке были сложности в общении с детьми, которые позже несли цветы на венчании, включая и маленькую принцессу Шарлотту.

Также считается, что Меган довела до увольнения секретаря по связям с общественностью Кенсингтонского дворца, где живут Уильям и Кейт с тремя детьми. Однако авторам книги удалось установить, что в самом дворце с трудом понимают причины ухода секретаря Катрины МакКивер в 2018 году, но рассталась она с Кембриджскими вполне мирно и даже получила от них на прощание написанное ими от руки письмо с пожеланиями успехов в дальнейшей карьере.

5-tv.ru писал о слухах про желание Меган Маркл баллотироваться в президенты на следующих выборах в США.

Тема:
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