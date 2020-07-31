Госдума осенью рассмотрит основной блок законопроектов по поправкам к Конституции
Ряд вопросов необходимо дополнительно обсудить в Верховным судом.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru
Основной блок законопроектов по поправкам к Конституции Госдума рассмотрит осенью. Парламентарии подсчитали: рассмотреть придется около ста документов.
«Надеюсь, что за осеннюю сессию мы основной блок законов внесем. Конечно же, не все. Особенно много отраслевых законов потребует работы еще в период весенней сессии, уже в следующем 2021 году в парламенте. Но я уверен, что мы всю эту работу сделаем и очень надеюсь, что сделаем ее качественно», — пояснил председатель Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
В четверг участники рабочей группы обсудили поправки о защите территориальной целостности России. Сенаторы считают, что в части норм о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму возможны злоупотребления. Этот вопрос требует дополнительных консультаций с Верховным судом.
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