Госдума осенью рассмотрит основной блок законопроектов по поправкам к Конституции

Основной блок законопроектов по поправкам к Конституции Госдума рассмотрит осенью. Парламентарии подсчитали: рассмотреть придется около ста документов.

«Надеюсь, что за осеннюю сессию мы основной блок законов внесем. Конечно же, не все. Особенно много отраслевых законов потребует работы еще в период весенней сессии, уже в следующем 2021 году в парламенте. Но я уверен, что мы всю эту работу сделаем и очень надеюсь, что сделаем ее качественно», — пояснил председатель Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В четверг участники рабочей группы обсудили поправки о защите территориальной целостности России. Сенаторы считают, что в части норм о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму возможны злоупотребления. Этот вопрос требует дополнительных консультаций с Верховным судом.