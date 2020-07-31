Особо ценный груз: сотрудники спецсвязи отмечают профессиональный праздник

Служба, которой доверяют государственные секреты и особо ценные грузы, готовится к профессиональному празднику. Александра Невдах провела один день с сотрудниками спецсвязи.

Инструктаж. Клятва «сохранить» закрепляется подписью. После — комната за сейфовой дверью, где почти каждая полка под грифом «секретно». Нам сообщили что внутри небольшого конверта сильнодействующий медицинский препарат, который нужно в кратчайшие сроки доставить из рук в руки. Но что именно в конверте — секрет.

«Единственное, что мы знаем — там находятся ценные и хрупкие отправления, которые мы любой ценой должны доставить получателю», — объясняет фельдъегерь отдела спецперевозок Управления Специальной связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области Федор Ралко.

Куда едет машина спецсвязи, знают только двое — водитель и заказчик. Сегодня их все еще называют на старый манер — службу фельдъегерей официально утвердили в 1796-м, но государевы курьеры появились еще в петровские времена.

«Естественно, нужны были люди, как сам Петр указывает, молодые, твердые, то есть физически сильные. И преданные — Царю и отечеству», — говорит завотделом документальных фондов Центрального музея связи им. А. С. Попова Надежда Лосич.

Раньше через них отправляли царские указы. Сегодня список перевозок значительно шире. Музей театрального искусства спец.связью на выставки рассылает эскизы костюмов и декораций Врубеля, Бенуа, Бакст. Оригиналы, цена которых начинается от миллиона рублей за штуку.

«Сам факт того, что у спецсвязи есть своя вооруженная охрана, позволяет музеям перевозить особо ценные предметы, будучи спокойным за их безопасность и за то, что все будет в целости и сохранности», — говорит старший научный сотрудник музея театрального музыкального искусства Санкт-Петербурга Елена Грушвицкая.

На их машинах в Россию приехал Кубок Дэвиса. Знаменитый мамонтенок Люба катается по музеям в регионах. А пять лет назад служба доставила столичным мусульманам одну из главных реликвий — капсулу с волосом пророка Мухаммеда. Среди бесценных и бриллиантовая реплика императорской короны. Чаще, конечно, возят украшения поскромнее — к примеру, в этом мешке из Ленинградской ювелирной компании — несколько миллионов рублей. Такие посылки на такси, понятно, не возят.

Открыть здесь дверь довольно сложно, потому что стенки бронированные. Толщина металла где-то три-четыре миллиметра. Внутри — просторный салон, где можно перевести абсолютно любую посылку, абсолютно разных размеров. И еще здесь есть, так называемые, бойницы. Через них можно в случае нападения открыть огонь.

Как спецсвязь сохраняет секретность информации и защищается от слежки, по понятным причинам, в управлении предпочитают не говорить.

«Я работаю уже десять лет в спецсвязи. Ни разу не было ни покушений, ничего вообще не было ни разу за десять лет», — говорит фельдъегерь Управления Специальной связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области Олег Исаев.

«То есть никто не пытался ограбить, никто не пытался напасть?»

«Нет-нет».

Маршруты от Калининграда до Камчатки и 8,5 тысяч сотрудников. Они прошли через войны, эпидемии, но одно осталось неизменным. Они приедут и доставят — независимо от обстоятельств по пути.