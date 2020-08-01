В сердце навсегда: 70 лет легендарному стадиону имени Кирова

В Петербурге отмечают 70-летие легендарного стадиона имени Кирова — арены, которой уже нет. Но которая принесла славу отечественному футболу.

Много лет стадион сохранял статус крупнейшего в мире, в 1950-м его открывали с размахом, присущем стране Советов. Праздники не меньшего масштаба здесь устраивали в честь побед ленинградского, а потом петербургского «Зенита».

«Мы играли против „Динамо“. Было много народа, тепло, праздничное настроение. Жалко, что мы не выиграли», — вспоминает экс-икрок ФК «Зенит» ВячеславМалафеев.

Преемником стадиона стала Газпром-арена. О грандиозном памятнике советскому спорту сегодня напоминает небольшая фигура Сергея Кирова, который словно приглашает на трибуны современных болельщиков.