В сердце навсегда: 70 лет легендарному стадиону имени Кирова
Сейчас на месте когда-то гремевшего на всю страну спортивного объекта построили грандиозный стадион «Газпром-арена».
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Daniil Ivanov, 5-tv.ru
В Петербурге отмечают 70-летие легендарного стадиона имени Кирова — арены, которой уже нет. Но которая принесла славу отечественному футболу.
Много лет стадион сохранял статус крупнейшего в мире, в 1950-м его открывали с размахом, присущем стране Советов. Праздники не меньшего масштаба здесь устраивали в честь побед ленинградского, а потом петербургского «Зенита».
«Мы играли против „Динамо“. Было много народа, тепло, праздничное настроение. Жалко, что мы не выиграли», — вспоминает экс-икрок ФК «Зенит» ВячеславМалафеев.
Преемником стадиона стала Газпром-арена. О грандиозном памятнике советскому спорту сегодня напоминает небольшая фигура Сергея Кирова, который словно приглашает на трибуны современных болельщиков.
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