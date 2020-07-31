Минобороны сообщило о перехвате двух самолетов США над Черным морем

Наша авиация снова перехватила самолеты США над Черным морем. Как отметили в Минобороны, в последнее время активность таких полетов участилась, и это уже четвертый случай за неделю. В воздух был поднят истребитель Су-27 дежурных сил ПВО Южного Военного округа. Экипаж нашего самолета приблизился к американским на безопасное расстояние. Это были стратегический разведчик RC-135 и самолет патрульной авиации Р-8А Poseidon. Они сразу же изменили свой курс и удалились от российских границ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Минобороны РФ ответили на претензии Финляндии по поводу нарушения границ. Финские военные заподозрили в нарушении воздушного пространства два российских истребителя.