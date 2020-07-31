Минобороны сообщило о перехвате двух самолетов США над Черным морем

Эфирная новость 63

Экипаж истребителя Су-27 приблизился к воздушным судам RC-135 ВВС США и Р-8А Poseidon ВМС США на безопасное расстояние и сопроводил объекты до разворота от российской границы.

Фото, видео: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ, 5-tv.ru

Наша авиация снова перехватила самолеты США над Черным морем. Как отметили в Минобороны, в последнее время активность таких полетов участилась, и это уже четвертый случай за неделю. В воздух был поднят истребитель Су-27 дежурных сил ПВО Южного Военного округа. Экипаж нашего самолета приблизился к американским на безопасное расстояние. Это были стратегический разведчик RC-135 и самолет патрульной авиации Р-8А Poseidon. Они сразу же изменили свой курс и удалились от российских границ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Минобороны РФ ответили на претензии Финляндии по поводу нарушения границ. Финские военные заподозрили в нарушении воздушного пространства два российских истребителя.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.36
1.13 86.25
1.34
Разочарование и одиночество: Самые неудачные имена по знаку зодиака

Последние новости

12:34
«Была жуткой хулиганкой»: Кудрявцева показала «пацанский» стиль из прошлого
12:16
В отношении избившего росгвардейца боксера Кушиташвили возбуждено дело за сбыт наркотиков
12:08
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу об убийстве настоятеля монастыря
11:59
Минобороны сообщило о перехвате двух самолетов США над Черным морем
11:57
Открытый чемпионат закрытого типа — КХЛ-2020/21
11:54
Косметолог раскрыла секрет молодости 71-летней Аллы Пугачевой

Сейчас читают

Какие изменения ждут россиян с 1 августа 2020 года
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака
Глава Союза адвокатов рассказал, как Ефремов может избежать наказания

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок