Минобороны сообщило о перехвате двух самолетов США над Черным морем
Экипаж истребителя Су-27 приблизился к воздушным судам RC-135 ВВС США и Р-8А Poseidon ВМС США на безопасное расстояние и сопроводил объекты до разворота от российской границы.
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Фото, видео: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ, 5-tv.ru
Наша авиация снова перехватила самолеты США над Черным морем. Как отметили в Минобороны, в последнее время активность таких полетов участилась, и это уже четвертый случай за неделю. В воздух был поднят истребитель Су-27 дежурных сил ПВО Южного Военного округа. Экипаж нашего самолета приблизился к американским на безопасное расстояние. Это были стратегический разведчик RC-135 и самолет патрульной авиации Р-8А Poseidon. Они сразу же изменили свой курс и удалились от российских границ.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Минобороны РФ ответили на претензии Финляндии по поводу нарушения границ. Финские военные заподозрили в нарушении воздушного пространства два российских истребителя.
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