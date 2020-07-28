В Минобороны РФ ответили на претензии Финляндии по поводу нарушения границ
Финские военные заподозрили в нарушении воздушного пространства два российских истребителя.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Peter Endig, 5-tv.ru
В Минобороны России ответили на обвинения финских военных о якобы нарушении воздушных границ российскими самолетами. В заявлении финской стороны говорилось, что инцидент произошел около 14 часов 28 июля над заливом в районе Хельсинки.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что российские СУ-27 выполняли плановый полет и границ не нарушали.
«28 июля четыре истребителя Су-27 морской авиации ВМФ России осуществили плановый перелет с аэродрома в Республике Карелия на аэродром дислокации в Калининградскую область», — цитирует сообщение Минобороны РФ РИА Новости.
В заявлении отмечается, что маршрут перелета был заранее согласован, экипажи самолета следовали ему и постоянно находились на связи с пунктами управления воздушным движением. Полет осуществлен в строгом соответствии с международными правилами и без нарушения границ других государств, что «подтверждено средствами объективного контроля».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о перехвате над Черным морем российским истребителем американского самолета-разведчика.
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