Полет «Протона» с Байконура стал рекордным для ракеты

Ракета «Протон -М» успешно стартовала с космодрома Байконур, как и было запланировано, в 0:25 минут по московскому времени. Спустя десять минут головной блок отделился от ступеней в штатном режиме. На его борту — два телекоммуникационных спутника. Примерно через двенадцать часов их вывели на орбиту. Изначально «Протон -М» должен был отправиться в космос 30 июля, но старт перенесли на сутки для дополнительной проверки систем управления и безопасности.