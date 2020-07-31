Полет «Протона» с Байконура стал рекордным для ракеты
В ночь на 31 июля в космос стартовала ракета-носитель «Протон-М» со спутниками связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Данный старт стал рекордным для носителя по продолжительности.
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Фото, видео: РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса, 5-tv.ru
Ракета «Протон -М» успешно стартовала с космодрома Байконур, как и было запланировано, в 0:25 минут по московскому времени. Спустя десять минут головной блок отделился от ступеней в штатном режиме. На его борту — два телекоммуникационных спутника. Примерно через двенадцать часов их вывели на орбиту. Изначально «Протон -М» должен был отправиться в космос 30 июля, но старт перенесли на сутки для дополнительной проверки систем управления и безопасности.
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