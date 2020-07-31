Валерия оправдала Пригожина за слова о «бедствующих» артистах

Резонансное заявление Иосифа Пригожина о «бедствующих» артист оправдала певица Валерия. В YouTube-шоу «Алена, блин» супруга продюсера объясняла, что изначально имел в виду ее муж.

В разгар пандемии Пригожин выложил в соцсетях ряд видео-обращений, в которых указал, что работники сцены остались без средств к существованию. Продюсер указал, что они нуждаются в материальной помощи от государства. По словам знаменитости, он сам ощутил на себе последствия кризиса и оказался вынужден содержать штат сидящих без работы помощников его жены из собственных накоплений.

Валерия подчеркнула, что в тот момент ее благоверный имел в виду не звезд первой величины, а малоизвестных или начинающих артистов, актеров провинциальных театров, цирков, и прочих людей сцены, которые отнюдь не богаты. Певица согласилась и с тем, что многие селебрити, включая нее, также потеряли немалые деньги. Ведь помимо доходов от концертов звезды несут большие расходы на зарплаты своих сотрудников. Когда концерты отменили, у них остались лишь расходы.

«Я — артист-предприятие, у меня огромное количество людей на плечах. У каждого из них есть семья, есть дети, я это понимаю. Да, у меня нет концертов, да, у меня нет доходов, и все эти месяцы мы выплачиваем зарплаты за свой счет. И я, и многие другие артисты, но не все, не у всех есть такая возможность», — указала Валерия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пригожин и Валерия рассекретили дату свадьбы своего сына Арсения.