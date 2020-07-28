Пригожин и Валерия рассекретили дату свадьбы своего сына Арсения

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Алиса Старжевская
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Накануне 21-летний наследник сделал предложение своей возлюбленной.

Пригожин и Валерия рассекретили дату свадьбы своего сына Арсения

Фото: Instagram @valeriya

Арсений Шульгин, 21-летний наследник Валерии и Иосифа Пригожина, сделал предложение своей девушке Лиане Волковой. Starhit.ru делится подробностями предстоящей церемонии, которыми изданию рассказали родители жениха.

Так, Валерия и Пригожин отметили, что очень рады за сына. Родители поделились и предварительной датой предстоящей церемонии.

«Свадьба состоится в Москве в конце августа или начале сентября, с датой ребята сейчас определяются. Помощь в организации торжества Арсений сразу отверг — он слишком самостоятельный, хочет нас видеть на празднике только в качестве гостей», – рассказали супруги.

 
 
 
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Она сказала «Да!» 😍 @lianavolkovaa

Публикация от Арсений | Про Жизнь И Бизнес (@arseniy_shulgin)

Арсений сделал предложение Лиане в ресторане одной из башен «Москва-Сити». Молодой человек подготовился основательно: в нужный момент на фасаде башни «Меркурий» появилась бегущая строка с предложением руки и сердца. В итоге избранница согласилась стать женой Арсения.

Молодые люди встречаются около года. Жених, как отмечают родители, давно живет самостоятельной жизнью: он владелец нескольких успешных бизнесов и полностью обеспечивает себя, а теперь и невесту.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео предложения Арсения Шульгина Лиане Волковой.

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