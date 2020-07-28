Пригожин и Валерия рассекретили дату свадьбы своего сына Арсения
Накануне 21-летний наследник сделал предложение своей возлюбленной.
Фото: Instagram @valeriya
Арсений Шульгин, 21-летний наследник Валерии и Иосифа Пригожина, сделал предложение своей девушке Лиане Волковой. Starhit.ru делится подробностями предстоящей церемонии, которыми изданию рассказали родители жениха.
Так, Валерия и Пригожин отметили, что очень рады за сына. Родители поделились и предварительной датой предстоящей церемонии.
«Свадьба состоится в Москве в конце августа или начале сентября, с датой ребята сейчас определяются. Помощь в организации торжества Арсений сразу отверг — он слишком самостоятельный, хочет нас видеть на празднике только в качестве гостей», – рассказали супруги.
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Арсений сделал предложение Лиане в ресторане одной из башен «Москва-Сити». Молодой человек подготовился основательно: в нужный момент на фасаде башни «Меркурий» появилась бегущая строка с предложением руки и сердца. В итоге избранница согласилась стать женой Арсения.
Молодые люди встречаются около года. Жених, как отмечают родители, давно живет самостоятельной жизнью: он владелец нескольких успешных бизнесов и полностью обеспечивает себя, а теперь и невесту.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео предложения Арсения Шульгина Лиане Волковой.
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