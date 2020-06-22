Компания Apple представила обновленную операционную систему для смартфонов iOS14. Презентация состоялась в рамках Всемирной конференции для разработчиков (WWDC), которая в этом году проходит в онлайн режиме.

Как сообщает РИА Новости, iOS 14 позволяет владельцам iPhone объединять на одном экране иконки приложений, музыкального плеера, данных о физической активности и прочих программ. При этом размер виджетов можно менять. Появилась также функция создания «галереи виджетов», и теперь сразу несколько виджетов можно будет объединить в одной ячейке.

Кроме того, в iOS 14 добавлен встроенный переводчик, для быстрого перевода текста и аудио, который работает, в том числе, и с русским языком. Обновлены также Apple Maps — там появились гиды по достопримечательностям и сведения о велодорожках.

Одна из наиболее интересных новых функций — с помощью iPhone теперь можно будет открывать автомобиль и включать двигатель. Причем делиться ключом можно будет с членами семьи. Однако пока это в будущем. В этом году система будет работать только с одной моделью автомобиля. В 2021 году в компании обещают расширить список.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выход нового iPhone 12, который был запланирован на сентябрь 2020 года, может быть отложен из-за коронавируса.