Лучик солнца для «солнечного клоуна»: 90 лет назад родился великий Олег Попов

90 лет назад родился «солнечный клоун» Олег Попов — самый знаменитый циркач на планете. Человек, излучающий свет, и даривший его своим зрителям. В память о легенде все арены российских и зарубежных цирков сегодня вновь озарит тот самый луч солнца. Это кадры из петербургского цирка Чинизелли. На его арену Олег Попов выходил более 60 раз. Сегодня там тоже вспоминают великого клоуна.

Корреспондент МИЦ «Известия» Надежда Алешкина с подробностями в репортаже.

Приручить лучик солнца, успеть погреться в его тепле, а потом сложить в корзинку и раздать зрителям… Что еще нужно детям и взрослым во всех странах мира для ощущения чуда?

Олег Попов непременно нес хорошее настроение, даже когда у самого сердце рвалось на части. Во время последних гастролей советского цирка в начале 90-х в Москве умирает его супруга, бросает импресарио, все сбережения обесцениваются. Многие говорили — Попов сбежал и ищет лучшей жизни в Германии. Но это, конечно, было неправдой. Олег Попов всю жизнь был гражданином своей страны и разговаривал на русском языке.

«Земля есть земля, понимаете? Самое главное в жизни — мама, папа и Родина», — говорил он.

Как ни удивительно, но солнечным его впервые назвали в туманной Англии. В 1951 году именно его отправили представлять могущественный Советский Союз за рубеж. И это была сенсация. Попова отметили королева Бельгии и даже Чарли Чаплин.

Фирменный знак Олега Попова — шахматная кепка! Она прославилась не меньше своего хозяина, за рубежом ее прозвали «кепкой № 1», «поповкой». А ведь знаменитый клоун нашел ее случайно еще в 50-х, заглянув на склад кинореквизита Мосфильма. А еще копна волос, нос картошкой, красные носки. Но это, конечно, не самое главное.

«Он дал своим зрителям свою теплоту, свою улыбку и свой солнечный луч. И я думаю, кто был на его выступлениях, тот держит это в своем сердце», — говорит вдова Олега Попова Габриэла.

Вторая супруга Олега Попова, Габриэль, — коренная немка, стала его напарницей и в манеже. Она тоже уговаривала мужа приехать в Россию, но на это потребовалось много лет. Обиды, а, может быть, страх, что забыли, четверть века мешали ему вернуться на Родину.

«Ты сам не хочешь возвращаться, но вернись — и имя твое вернется. Люди приходили, спрашивали, что он — живой? Мы говорили — да, живой. Стали рассказывать про него, фильмы показывать», — вспоминает бывший директор Самарского цирка имени Олега Попова Василий Браташ.

«Я загорелся идеей вернуть его в Россию, я вел переговоры, они, честно говоря, были очень тяжелыми. Я понимал, что — это легенда, это глыба, это последний из могикан такого уровня в нашем цирке», — говорит Эдгард Запашный.

Через некоторое время Олег Попов триумфально возвращается в Россию, где не был 25 лет. В Сочи его встречают стоя и долгой овацией.

«У меня такое чувство… Я плачу, и я очень рад, что стою на русской земле», — говорил знаменитый артист.

Через год Олег Попов привозит в Россию свою новую программу. Но в Ростовском цирке он успевает сыграть только два спектакля из 15 заявленных. Никто не мог представить, что его триумфальное возвращение закончится так быстро. Поздним вечером 2 ноября 2016 года сердце Олега Попова остановилось. Артист умер спокойно, сидя в кресле гостиничного номера, рядом была жена Габи.

В каждом, кто хоть раз видел выступления Олега Попова на арене или по телевизору осталась частичка его света, которым он щедро делился. В память о самом солнечном клоуне на манежах российских и зарубежных цирков сегодня снова пробежит солнечный зайчик…