Поклонники разглядели таинственную спутницу на фото у Тимати

Интернет наполнился слухами о новой подружке Тимати. Неприятные разговоры рэпер невольно спровоцировал сам вместе с матерью Симоной Юнусовой.

Ранее стало известно, что его супруга Анастасия Решетова вместе с девятимесячным сыном Ратмиром отправилась отдыхать в Сен-Тропе, где живет отец знаменитости. При этом модель рассказала об «очень неприятных событиях», которые произошли с ней в последнее время. Что имела в виду девушка, она не уточнила. Тем временем Тимати вместе с матерью и дочерью от Алены Шишковой Алисой улетел в Грецию. Уже тот факт, что семейная пара отдыхает отдельно друг от друга посеял сомнения фанатов в прочности их отношений.

Instagram @timatiofficial

Вскоре артист на пару с мамой подбросил поклонникам более горячий повод для сплетен. Исполнитель выложил селфи из частного самолета. В кадре сидящая позади сына Юнусова держит в руке смартфон, на экране которого внимательные пользователи Instagram увидели еще одно фото, сделанное в той же обстановке. На снимке издалека можно разглядеть очертания Тимати, двух его вышеупомянутых спутниц, и неизвестную девушку. В кресле рядом с членами семьи сидит явно молодая блондинка.

Поклонники могли бы предположить, что четвертый член компании — Алена Шишкова. Однако в этот момент модель отдыхает в Сочи. С какой таинственной спутницей рэпер решил отдохнуть в жаркой стране, пока неясно. После поднявшегося в сети скандала исполнитель удалил фото.

К слову, после этого в сети высказалась и мама Тимати. Симона Юнусова публично разнесла хейтеров за комментарии в адрес любимого сына.

Ранее 5-tv.ru писал, что шаманка предсказала будущее Тимати и Решетовой.