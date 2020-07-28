Фото: фигуристка Липницкая впервые показала своего ребенка

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Алиса Старжевская
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Девушка рассказала также, как назвали дочку.

Фото: фигуристка Липницкая впервые показала своего ребенка

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Фигуристка Юлия Липницкая показала фотографию своего первенца. На странице в Instargam спортсменка опубликовала семейное фото с отцом и дочкой.

Instagram @sunnylipnitskaya

О материнстве Липницкая рассказала не так давно: в середине июня появилась информация, что спортсменка готовится стать мамой. И вот сейчас она впервые показала ребенка и рассказала, какое имя выбрали молодые родители.

На снимке девушка держит ребенка на руках, рядом стоит молодой отец — фигурист Владислав Тарасенко. В подписи Липницкая пишет, что девочке уже месяц, а назвали ребенка Каталиной.

Юлия Липницкая завершила свою карьеру в 2017 году из-за анорексии и других проблем со здоровьем. После этого стало известно об их романе Владиславом Тарасенко, молодые люди тренировались у одного тренера Этери Тутберидзе. Липницкая является самой молодой олимпийской чемпионкой-одиночницей в истории фигурного катания: медаль она заработала в возрасте 15 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о предсказаниях таролога, который уверен, что у Юлии Липницкой будет трое детей.

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