При каких условиях семьям с детьми выплатят по 20 тысяч рублей в августе 2020 года?

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Виктория Андреева
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В Пенсионном фонде РФ напомнили о госпомощи для молодых россиян.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Klaus-Peter Wolf

В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условия, при которых семьи с детьми могут рассчитывать на выплаты в августе 2020 года. Речь идет о госпомощи в размере 20 тысяч рублей начисленной, но еще не выданной россиянам за предыдущие месяцы.

Как пишет «Экономика сегодня», на материальную помощь могут рассчитывать граждане, которые не успели во время оформить заявления на единовременные выплаты по десять тысяч рублей за июнь и июль. При этом главным условием был и остается возраст детей: компенсации начислены на каждого россиянина, рожденного в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года включительно. Вторая выплата будет производиться сразу и автоматически после подачи заявления на первую.

Известно, что всего на фоне пандемии коронавируса правительство РФ выделилось 135,5 миллиарда рублей в качестве меры поддержки семей с детьми. По примерным подсчетам, выплаты получат около трех миллионов россиян.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие семьи вплоть до октября 2020 года смогут получить по 35 тысяч рублей на ребенка.

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