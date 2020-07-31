Жена Игоря Николаева ответила на сообщения о разводе с певцом

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Алиса Старжевская
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Юлия Проскурякова поставила точку в обсуждениях подробностей личной жизни.

Жена Игоря Николаева ответила на сообщения о разводе с певцом

Фото: Instagram @ uliaveronika

Режим самоизоляции во время пандемии коронавируса и совместное времяпрепровождение разрушили многие пары в стране, в том числе и звездные. В интернете появились слухи, что эта проблема не обошла стороной и Игоря Николаева с супругой Юлией Проскуряковой.

В беседе с журналистами женщина решила расставить все точки над i. Она заявила, что слухи о разводе — полная «небылица», а они с Игорем счастливы вместе.

«Никакая самоизоляция не может разрушить крепкий и хороший брак. Мы с Игорем вместе уже десять лет, и для нас, наоборот, огромная радость провести друг с другом еще больше времени!», — откровенно призналась певица.

Как пишет ФАН, у певицы все благополучно складывается не только в личной жизни, но и в карьере. Проскурякова занимается музыкой, снимается в фильмах. В картине «Тили-тили-тесто» даже сыграла главную роль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Проскурякову выбесило сравнение ее с Наташей Королевой.

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