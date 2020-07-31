«Где мои деньги?!» — в Башкирии мать жестко избила ребенка на глазах у соседей

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Виктория Андреева
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Очевидцы сняли на видео, как женщина орет на рыдающего мальчика и выламывает ему руки.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Frank May, ВКонтакте @myufa

Родители жестоко избили малолетнего ребенка прямо на глазах у соседей. Инцидент произошел в республике Башкортостан. Кадры с места событий очевидцы публикуют в сети.

Как удалось выяснить Ufa1.ru вопиющий инцидент произошел вечером 30 июля в одном из районов Благовещенска. На кадрах видно, как женщина буквально выламывает руки собственному сыну, постоянно повторяя вслух одну и ту же фразу.

«Где деньги?! Где мои деньги?!» — кричала разъяренная дама.

В то же время ребенок, захлебываясь слезами, умолял о пощаде. Позже к жестокой родительнице присоединился мужчина. Он со всей силы ударил кулаком ребенка в живот.

Оказать помощь мальчику не решился никто. Прохожие лишь единожды попросили женщину прекратить нападки, но услышали на редкость «аргументированный» ответ.

«Не лезьте! Это мой ребенок!» — заявила жительница Благовещенска, намекая, что может делать с сыном, все, что захочет.

По информации издания, прокуратура Башкирии уже начала проверку по данному факту. Кроме того, в отношении родителей избитого малыша возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением».

«Ход и результаты расследования взяты межрайонной прокуратурой на контроль», — отметили в комментарии СМИ представители ведомства.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры жестокого избиения «Яжматерью» ребенка самокатом возле здания МВД в Татарстане.

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