Видео: «Яжемать» избила ребенка самокатом рядом с отделом МВД в Татарстане

|
Алиса Старжевская
28

Инцидент, случившийся на территории мечети Нур на улице Вахитова, попал на запись камеры видеонаблюдения.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Michal Fludra, ВКонтакте @typical_chist

В городе Чистополе республики Татарстан женщина  избила подростка самокатом после того, как он вступил в конфликт с ее ребенком. Инцидент произошел на территории мечети Нур на улице Вахитова неподалеку от полицейского участка. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. 

Как видно на видео, дети на скамейке вступили в словесную перепалку с другим мальчиком, тот позвал на помощь взрослую женщину, которая, как сообщают очевидцы, приходится ему матерью. Та набросилась с кулаками на всю компанию, а затем в ход пошел самокат одного из детей, которым она стала колотить подростка, вступившего в конфликт с ее сыном.

Остановил происходящее случайный свидетель. Взрослый мужчина, находившийся неподалеку, бросился к женщине и остановил ее, после чего она ушла. 

Подобные происшествия не редкость для Чистополя. Недавно на семилетнюю девочку напал местный житель с расстройствами психики. В комментариях к данному видео царит единство:

«А потом удивляемся, почему подрастающее поколение не умеет решать конфликты переговорами»;

«Дети сами между собой разберутся, сегодня ругаются, а завтра вместе играют»;

«А теперь представьте, какими будут дети у этих детей», — пишут подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о происшествии с диджеем Айком, который вместе с семьей подвергся нападению на детской площадке Москвы.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
70.52
0.08 79.52
0.33
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жиз...

Последние новости

22:22
Видео: Почти полтора миллиона гектаров леса полыхает в Якутии
22:11
Не может быть! ТОП-5 свидетельств появления НЛО в небе над Россией
22:04
Видео: «Яжемать» избила ребенка самокатом рядом с отделом МВД в Татарстане
21:51
Правительство позаботится о трудоустройстве граждан, оставшихся в пандемию без работы
21:38
Петербург проголосовал за стабильность в будущем и развитие культуры
21:24
Тайна мраморной голубки: фанаты покойной Марины Голуб сообщают о мистике на ее могиле

Сейчас читают

Лука Затравкин нашел тайный смысл в резком похудении Максима Фадеева
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок