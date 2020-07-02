Видео: «Яжемать» избила ребенка самокатом рядом с отделом МВД в Татарстане
Инцидент, случившийся на территории мечети Нур на улице Вахитова, попал на запись камеры видеонаблюдения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Michal Fludra, ВКонтакте @typical_chist
В городе Чистополе республики Татарстан женщина избила подростка самокатом после того, как он вступил в конфликт с ее ребенком. Инцидент произошел на территории мечети Нур на улице Вахитова неподалеку от полицейского участка. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Как видно на видео, дети на скамейке вступили в словесную перепалку с другим мальчиком, тот позвал на помощь взрослую женщину, которая, как сообщают очевидцы, приходится ему матерью. Та набросилась с кулаками на всю компанию, а затем в ход пошел самокат одного из детей, которым она стала колотить подростка, вступившего в конфликт с ее сыном.
Остановил происходящее случайный свидетель. Взрослый мужчина, находившийся неподалеку, бросился к женщине и остановил ее, после чего она ушла.
Подобные происшествия не редкость для Чистополя. Недавно на семилетнюю девочку напал местный житель с расстройствами психики. В комментариях к данному видео царит единство:
«А потом удивляемся, почему подрастающее поколение не умеет решать конфликты переговорами»;
«Дети сами между собой разберутся, сегодня ругаются, а завтра вместе играют»;
«А теперь представьте, какими будут дети у этих детей», — пишут подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал о происшествии с диджеем Айком, который вместе с семьей подвергся нападению на детской площадке Москвы.
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