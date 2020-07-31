Задержан организатор перевозки попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму
О задержании перевозчика, которому принадлежал разбившийся в Крыму автобус с туристами, сообщили в СК РФ по Республике Крым.
Фото: www.globallookpress.com © Boris Roessler
В Крыму был задержан правоохранительными органами организатор перевозки микроавтобусом, который попал в смертельное ДТП с девятью жертвами. Им оказался Виктор Донец, которому принадлежит данное транспортное средство.
О случившемся на автодороге «Таврида» в Белогорском районе Крыма стало известно ранним утром. На трассе микроавтобус с туристами врезался в КАМАЗ, в результате чего погибло девять человек, еще несколько туристов получили травмы различной степени тяжести.
В ходе разбирательства сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю установили, что водитель, вероятно, заснул за рулем. У него не было лицензии на перевозку граждан, и работал он нелегально, однако у задержанного Виктора Донца лицензия имеется.
5-tv.ru сообщал, что в Белогорском районе Крыма из-за смертельного ДТП был введен ЧС.
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