Режим ЧС введен в Белогорском районе Крыма из-за смертельного ДТП

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Алиса Старжевская
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Автокатастрофа с участием микроавтобуса произошла рано утром на трассе «Таврида» на полуострове.

Режим ЧС введен в Белогорском районе Крыма из-за смертельного ДТП

Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера введен в Белогорском районе Крыма из-за смертельного ДТП с участием микроавтобуса. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

По официальным данным, постановление о ЧС техногенного характера муниципального уровня вводится до особого распоряжения. Оно распространяется на силы и средства районного звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Автокатастрофа с участием пассажирского микроавтобуса произошла на трассе «Таврида» в Крыму. По предварительным данным, в ДТП погибло девять человек, в том числе водитель автобуса. Как утверждает следствие, во время рейса водитель уснул за рулем, что привело к столкновению со впереди идущим грузовиком. Пострадавшие пассажиры доставлены в ближайшие больницы, среди них есть дети, а также беременная девушка.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с подробностями госпитализации выживших пассажиров.

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