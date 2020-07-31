«Погиб наш сотрудник»: стали известны детали о погибшей семье с Алтая

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 97

Подробностями поделился начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

На туристической базе алтайского края была обнаружена мертвой семья из четырех человек — родители и двое несовершеннолетних детей, причины их смерти еще выясняются. 5-tv.ru узнал из первых рук, кем был глава семейства.

Подробностями поделился начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко. Он хорошо знал погибшего Иосифа Клеменского, занимавшего пост начальника сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ, управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

«Погиб наш сотрудник, — сообщил Нечепуренко. — Иосиф Геннадьевич Клеменский и вся его семья».

Погибшего отца семейства Нечепуренко охарактеризовал, как приятного, надежного сотрудника, который всегда был готов выполнить поручение или просьбу коллег.

Собеседник 5-tv.ru рассказал, что Клеменский находился в плановом двухнедельном отпуске, когда случилось «то, что случилось». Он постоянно был на связи и руководил подчиненными удаленно, но внезапно перестал отвечать на звонки.

«Сегодня мы узнали о такой трагедии», — подытожил Нечепуренко.

По его словам, губернатор Алтайского края Виктор Томенко был незамедлительно проинформирован о случившемся. Он находится на связи с местным следственным управлением, пока следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

5-tv.ru приводил показания очевидца о погибшей при загадочных обстоятельствах семье на турбазе на Алтае.

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