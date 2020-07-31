«Запах был» — очевидец о погибшей при загадочных обстоятельствах семье на турбазе на Алтае

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 166

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел четырех человек, среди которых двое детей.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Carsten Rehder, 5-tv.ru

Четверо мертвых постояльцев туристической базы на озере Ая в Алтайском крае были обнаружены работниками отеля несколько часов назад. 5-tv.ru публикует видео с места происшествия, а также комментарии других жильцов базы.

По словам гостей, за некоторое время до инцидента люди начали жаловаться на неприятный запах. Администрации отеля даже пришлось вызвать ассенизаторскую службу, которая почистила канализацию, однако это не избавило от запаха.

«Запах был. Мы думали, что канализация, все, кто уезжал, все обращались», — отмечают постояльцы.

Семья приехала в отель еще 26 июля. Мужчина, женщина, мальчик 16 лет и девочка 12 лет не выходили из номера с момента заселения. По предварительным данным, онлайн они были тоже примерно в это время. Обнаружить погибших удалось из-за того, что семья не выселилась из отеля. Сотрудникам пришлось взломать дверь номера, в котором и находились тела. На месте работает следственная группа, но пока неизвестны ни причины произошедшего, ни даже является ли смерть насильственной.

По предварительной информации, среди погибших оказался чиновник управления печати Алтайского края. Сейчас на месте ЧП работают следователи. Причина гибели семьи пока неизвестна. Следственный комитет возбудил дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Ранее 5-tv.ru рассказывал детали расследования смерти петербургского музыканта Энди Картрайта, тело которого, по оперативным данным, пыталась расчленить его супруга.

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