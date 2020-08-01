Больше никаких роликов: Дональд Трамп запретит TikTok в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что 1 августа подпишет указ о запрете китайского приложения TikTok в США.

Как отмечает The Hill, соответствующее сообщение глава Белого дома сделал в ходе общения с репортерами на борту президентского самолета Air Force On.

«Что касается TikTok, мы запретим его в США», — сказал Трамп.

По словам американского президента, для выполнения данного обещания он может воспользоваться чрезвычайными экономическими полномочиями или уже в субботу подписать указ о прекращении работы соцсети в США. Он также подчеркнул, что не поддерживает возможность приобретения TikTok американской компанией.

Запрещение китайской платформы в США связано с обеспокоенностью властей за безопасность личных данных, с которыми работает TikTok, пишет Reuters. Подобный шаг может стать большим ударом для владельца приложения ByteDance, который базируется в Пекине.

TikTok является популярным среди молодежи приложением для создания и просмотра коротких видео. Появившись в 2018 году, платформа уже приобрела миллионы пользователей по всему миру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп выступил против переноса выборов президента США.